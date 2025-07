Temptation Island, anticipazioni stasera 29 luglio: colpi di scena e falò di confronto

(Adnkronos) –

Temptation Island premia il suo pubblico con un triplo appuntamento in prima serata su Canale 5: stasera martedì 29 luglio, domani mercoledì 30 luglio, e giovedì 31 luglio. Tre puntate che chiudono questa edizione del docu-reality, un percorso intenso declinato in tutte le sfaccettature dell’amore, dalla passione alla distanza, dai dubbi alla presa di coscienza, il viaggio nei sentimenti di coppie che hanno affrontato paure, desideri e verità rimaste in sospeso. Quali inaspettati risvolti attendono Lucia e Rosario, Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio e Valentina e Antonio? Tra alti e bassi, inaspettate confessioni, importanti prese di coscienza, ma anche momenti di leggerezza e divertimento i protagonisti continuano a testare la solidità della propria relazione e la sincerità dei propri sentimenti. Come proseguirà la loro esperienza nei rispettivi villaggi? Ma le sorprese non finiscono qui. Nel corso dell'ultimo appuntamento che andrà in onda giovedì 31 luglio tutte e sette le coppie di questa stagione si rincontrano a un mese di distanza dal loro rientro a casa per un faccia a faccia conclusivo che ci svela se le scelte fatte sono state confermate. —[email protected] (Web Info)