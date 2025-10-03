News

Tale e Quale Show, stasera 3 ottobre: ospiti e anticipazioni

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – ‘Tale e Quale Show’, il varietà presentato da Carlo Conti, torna stasera venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1. Ecco in chi si trasformeranno, dal vivo e con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, i protagonisti del secondo appuntamento: Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini, Le Donatella vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri, Antonella Fiordelisi avrà le sembianze di Dua Lipa, Pamela Petrarolo imiterà Rita Pavone, Maryna interpreterà Anna Oxa, Samuele Cavallo si trasformerà in Benson Boone, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si metteranno alla prova con Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi, Gianni Ippoliti onorerà il mito di Fred Bongusto, Tony Maiello proverà il bis con Ed Sheeran e Peppe Quintale dovrà vedersela con Achille Lauro.  A valutare le performance, la giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa seconda serata da Nino Frassica. Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Flotilla, liberi i parlamentari italiani fermati in Israele:...

Sciopero generale oggi 3 ottobre, Italia si ferma:...

Tra scudo anti-droni e Flotilla, Meloni punge le...

Flotilla, 46 italiani fermati da Israele. Dal carcere...

Sciopero generale di oggi è illegittimo, Salvini: “Sanzioni...

Putin e i numeri della guerra: “Russia avanti...

Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: prima vittoria per...

Musk, patrimonio record: è il primo a superare...

Europa League, Roma-Lille 0-1: giallorossi sbagliano un rigore...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 ottobre