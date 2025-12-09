Tajani: “Serve un’Europa politica forte, dobbiamo avere il coraggio di andare avanti”

(Adnkronos) –

L’Europa diventi un’Unione politica forte e non solo economica. A sollecitarlo è il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani dal palco dell’Assemblea di Confesercenti. “Non possiamo fare a meno dell’Europa, non possiamo competere da soli come italiani”, ma “abbiamo bisogno di un’Europa che sia politicamente più forte”. Inoltre “l’Italia è un Paese fondatore dell’Unione europea” e per questo “può svolgere un ruolo forte” e dare “un grande contributo alla crescita del continente europeo”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’Assemblea nazionale di Confesercenti.

L’Europa, ha proseguito il titolare della Farnesina, “deve svolgere un ruolo politico e non solo essere un mercato interno. Dobbiamo avere il coraggio di andare avanti”.

Quanto all’Ucraina il titolare della Farnesina torna a ribadire la linea del dialogo: “Siamo vicini all’Ucraina, non siamo in guerra con la Russia” e ”lavoriamo intensamente per un accordo tra l’Ucraina e la Russia”, ma ”vogliamo che sia una pace giusta”, ha ribadito nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Roma e oggi, dopo aver incontrato Papa Leone, sarà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Tajani rivendica quindi l’impegno dell’Italia per la Palestina: “È in prima fila per l’impegno solidale. Vogliamo essere portatori di pace”, ha aggiunto sottolineando che “viviamo in una situazione internazionale molto complicata” e che l’Italia si è impegnata per l’accordo tra Hamas e Israele.

Novità dalla Farnesina per chi lavora all’estero

Quindi parlando del suo ministero, Tajani annuncia novità. “Dal primo gennaio la Farnesina cambierà, avrà una testa politica, ma anche una testa economica” con una “direzione generale per la crescita” e “un’unità dedicata alla semplificazione amministrativa” con l’obiettivo di “rendere sempre più servizi ai cittadini e agli imprenditori”.

“Tutti coloro che lavorano all’estero o hanno contatti con l’estero avranno punti di riferimento precisi” perché, ha sottolineato Tajani, “nessuno di coloro che lavora fuori dai confini nazionali deve sentirsi solo”.

