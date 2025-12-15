News

Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna

by Adnkronos

(Adnkronos) – Tempo di Supercoppa Italiana per Napoli, Inter, Milan e Bologna. Le quattro squadre impegnate nel torneo a Riad ‘salteranno’ la sedicesima giornata di campionato e i rispettivi impegni contro Parma, Lecce, Como e Verona e recupereranno la sfida nel mese di gennaio. Ma quando? Ecco tutte le cose da sapere sui recuperi di Serie A a causa della Supercoppa in Arabia.  

Le partite del 16° turno di Serie A di Napoli, Inter, Milan e Bologna, squadre impegnate in Supercoppa Italiana, verranno recuperate a gennaio. Ecco il calendario completo:  

Napoli-Parma: 14 gennaio, ore 18:30 

Inter-Lecce: 14 gennaio, ore 20:45 

Verona-Bologna: 15 gennaio, ore 18:30 

Como-Milan: 15 gennaio, ore 20:45 

La Supercoppa Italiana 2025/26 inizierà il 18 dicembre con la prima semifinale e terminerà il 22 dicembre con la finale per assegnare il trofeo, vinto un anno fa dal Milan. 

