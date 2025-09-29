Super Bowl 2026, Bad Bunny sarà il protagonista dell’intervallo

(Adnkronos) –

Bad Bunny sarà il protagonista dello spettacolo dell'intervallo del Super Bowl 2026, sponsorizzato da Apple Music. L'evento si terrà l'8 febbraio al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, e sarà trasmesso dalla CBS. La notizia è stata accolta con enorme entusiasmo dalle comunità latino-americane, perché l'evento segnerà la prima volta di un artista portoricano come protagonista principale dello spettacolo più seguito al mondo. "Quello che provo va oltre me stesso. È per chi è venuto prima di me e ha corso per chilometri affinché io potessi entrare e segnare un touchdown… questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Vai a dirlo a tua nonna, saremo l'HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL!", ha dichiarato Bad Bunny in un comunicato. L'annuncio è arrivato poco dopo un post su X in cui Bad Bunny, all'anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, dichiarava che avrebbe fatto una sola data negli Stati Uniti. Il suo tour mondiale 'Debí Tirar Más Fotos', che partirà il 5 dicembre dal Costa Rica, toccherà Messico, Spagna, Inghilterra e Italia (il 17-18 luglio 2026) ma non prevede altri concerti negli Usa, a causa di timori legati all'ICE (Immigration and Customs Enforcement). Il 2025 è stato un anno straordinario per Bad Bunny. A gennaio ha pubblicato il suo settimo album 'Debí Tirar Más Fotos', un omaggio alla sua terra natale, e ha tenuto una residency di 30 date al Coliseo José Miguel Agrelot di San Juan, conclusasi il 20 settembre. Il suo impegno per Porto Rico è stato lodato anche da Jay-Z, fondatore di Roc Nation, che dal 2019 collabora con la NFL per la selezione degli artisti del Super Bowl: "Quello che Benito ha fatto e continua a fare per Porto Rico è davvero ispirante. Siamo onorati di averlo sul palcoscenico più grande del mondo". Negli ultimi anni, il Super Bowl Halftime Show ha sempre visto protagonisti superstar internazionali: nel 2025 Kendrick Lamar ha condiviso il palco con SZA, Samuel L. Jackson, Mustard e Serena Williams; nel 2024 è stato il turno di Usher, mentre nel 2023 era toccato a Rihanna. Secondo indiscrezioni riportate anche da Variety, ad aprire le porte del Super Bowl a Bad Bunny sarebbero stati due rifiuti stellari: sia Adele che Taylor Swift avrebbero infatti declinato l'invito per il 2026. La partecipazione di Bad Bunny al Super Bowl non è solo un traguardo personale, ma assume un significato potente dal punto di vista culturale e politico, nel momento in cui l'inclusività è al centro del dibattito Usa.