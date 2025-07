Stop al caldo torrido, fino a sabato bollino verde su tutta l’Italia

(Adnkronos) –

Continua la tregua dal grande caldo per l'Italia. L'allarme afa ha cominciato a spegnersi già da inizio settimana e l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute allunga fino a sabato il periodo con livello zero di pericolo. Per tre giorni consecutivi, da oggi 10 luglio fino al 12, l'intera Penisola godrà di "condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione". Bollino verde, dunque, su tutti i 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza.