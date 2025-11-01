News

Sterminò la famiglia a fucilate, in fuga Elia Del Grande: killer della ‘strage dei fornai’

Elia Del Grande, condannato per la 'strage dei fornai' del 1998 a Cadrezzate, si è allontanato dalla casa-lavoro di Castel Franco Emilia (Modena), facendo perdere le proprie tracce. Lo riporta Qn – il Resto del Carlino. Oggi 49enne, l’uomo venne condannato prima all’ergastolo, pena poi ridotta a 30 anni, per aver ucciso padre, madre e fratello il 7 gennaio 1998 a Cadrezzate (Varese), quando aveva 22 anni.  Del Grande è uscito dal carcere dopo averne scontati 25. Era stato collocato nella casa-lavoro in provincia di Modena, dove sarebbe dovuto rimanere per sei mesi fino a nuova valutazione, perché ritenuto socialmente pericoloso dai giudici di Sorveglianza. Le ricerche dell'uomo si concentreranno probabilmente in Sardegna e nel Varesotto. 
