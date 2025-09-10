News

Stato dell’Unione, von der Leyen: “L’Europa combatte per suo futuro”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "L'Europa combatte per suo futuro". A dirlo oggi è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso a Strasburgo sullo stato dell'Unione, il quinto della sua carriera e probabilmente il più complicato. "L'Europa è in lotta. Una lotta per la nostra libertà e la nostra capacità di determinare il nostro destino. Non illudiamoci: questa è una lotta per il nostro futuro", ha aggiunto la presidente, per la quale "questo deve essere il momento dell'indipendenza dell'Europa. Un momento che possiamo cogliere se siamo uniti". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Maltempo, tragedia sfiorata in Lombardia. Si apre voragine...

Maltempo, ciclone mediterraneo sull’Italia: rischio V-shaped con nubifragi...

Raid Israele su Doha, Consiglio sicurezza Onu convoca...

Iraq, rilasciata studentessa Tsurkov. Trump: “E’ stata torturata...

Francia, ‘Blocchiamo tutto’: oggi la protesta che evoca...

Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo:...

Ritorna “Chi l’ha visto?”, stasera il mistero della...

Maltempo, rischio nubifragi ed eventi estremi: scatta allerta...

Pentagono frena le forniture all’Ucraina, sempre meno armi...

Caso Garlasco, oggi nuovi approfondimenti: ultime analisi su...