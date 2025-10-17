Spazio, Starlink porta la prima trasmissione Tv in diretta da un Volo Commerciale

(Adnkronos) – Il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, azienda fondata da Elon Musk, ha permesso al corrispondente di Nbc News Tom Costello di trasmettere da un Boeing 737 di United Airlines la prima trasmissione Tv in diretta della storia da un aereo commerciale. Si tratta di una pietra miliare per l’aviazione civile e per le telecomunicazioni che dimostra le possibilità offerte dal sistema Starlink, ideato per migliorare la vita delle persone attraverso l’offerta di servizi di connessione sempre più avanzati. Il reportage, presentato nel programma Today di Nbc, ha dato notizia delle opinioni comuni dei viaggiatori riguardo al Wi-Fi in volo. Costello ha notato che i sistemi tradizionali dipendono da un numero limitato di satelliti ad alta quota, portando a connessioni inaffidabili e intermittenti. Starlink, tuttavia, utilizza migliaia di satelliti in orbita bassa sulla Terra per un accesso ad alta velocità e bassa latenza che rivaleggia con la banda larga domestica. Nella sua demo, Costello ha trasmesso in streaming più feed di NBC News sul suo laptop senza interruzioni e ha riprodotto un replay dell'episodio del giorno precedente di Today sul suo iPad, tutto in modo fluido. I passeggeri possono ora godere di streaming Tv in diretta, shopping online, gaming, invio di email e download di documenti durante il volo. Costello ha evidenziato il vantaggio per la produttività, specialmente per i viaggiatori d'affari: "È davvero super veloce— è proprio come se fossi a casa con il Wi-Fi," ha detto. Le interviste con passeggeri in aeroporto hanno dimostrato la necessità di un servizio internet in volo più performante, come quello offerto da Starlink che diverse compagnie aeree stanno adottando. Il servizio Starlink di United offre connettività da gate a gate—gratuita per i membri MileagePlus dall'imbarco allo sbarco, senza bisogno di aspettare i 10.000 piedi di altitudine. Questo accesso ininterrotto è un aggiornamento significativo. United sta attualmente implementando Starlink sulla sua flotta, unendosi a Hawaiian Airlines, che lo fornisce già. Alaska Airlines mira ad aggiungerlo l'anno prossimo. Per le rotte internazionali popolari tra i viaggiatori italiani, come quelle verso l'Europa, compagnie come Air France, WestJet e Qatar Airways stanno pianificando di integrare Starlink, migliorando le esperienze sui voli a lungo raggio. Per gestire un aereo pieno, United installa due grandi antenne Starlink sul tetto dell'aeromobile, garantendo la piena funzionalità del servizio anche con tutti i passeggeri in streaming. "Non ci sarà nessuna degradazione del servizio" ha riportato Costello. Il Chief Customer Officer di United, David Kinzelman, ha enfatizzato l'impatto del sistema wifi di Starlink: "Siamo impegnati a alzare l'asticella quando si tratta dell'esperienza a bordo, e con Starlink, stiamo cambiando il modo in cui le persone volano."Per gli italiani che viaggiano frequentemente verso gli Usa o oltre, questa innovazione promette voli più piacevoli ed efficienti.

