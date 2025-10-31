Spazio, Meloni: “Con 7,5 miliardi di investimenti, Italia tornata protagonista”

(Adnkronos) – "Abbiamo scelto di destinare allo Spazio oltre 7,5 miliardi di euro. Un investimento record destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca e alle competenze. Risorse nazionali e Pnrr, che si traducono in catene del valore più solide, in una filiera industriale più competitiva, in servizi migliori per cittadini e imprese". Così la premier Giorgia Meloni, nel messaggio inviato alla 2° edizione degli Stati Generali Space Economy. "Oggi – evidenzia Meloni – l'Italia è tornata protagonista nella progettazione e nella costruzione di piccoli satelliti, attraverso la rete di Space Factory diffuse sul territorio nazionale. Pochi mesi fa ho avuto l'occasione di visitarne una e ho potuto toccare con mano l'Italia migliore: quella che innova, che compete, che vince. Ho visto che l'eccellenza italiana non è uno slogan, ma è un risultato frutto di talento e disciplina. Siamo una delle poche Nazioni al mondo ad avere un accesso autonomo allo spazio, fattore decisivo per la nostra competitività e sicurezza. Con il recente lancio del vettore europeo Vega-C, che ha portato in orbita il satellite Sentinel1 C, abbiamo celebrato il talento italiano e il valore della collaborazione internazionale", aggiunge la presidente del Consiglio. "Lo Spazio è strategia, economia reale, identità. È sicurezza delle nostre infrastrutture, competitività delle nostre imprese, lavoro qualificato per i nostri giovani. È un ambito che questo Governo ha messo al centro della sua azione, chiamando Istituzioni e filiera industriale ad una strategia stabile e di lungo periodo. Giochiamo con la nostra Agenzia Spaziale un ruolo determinante in seno all'Esa quale Stato fondatore con un contributo pari al 18,2%". "Siamo la prima Nazione europea ad aver approvato una legge quadro sullo Spazio e sulla Space economy. È un provvedimento strategico che getta le basi per lo sviluppo di una costellazione nazionale, regolamenta l'accesso allo spazio dei soggetti privati al mercato spaziale nel quadro di una cornice rispettosa della sicurezza nazionale e crea un Fondo pluriennale a sostegno della partecipazione di Pmi e start-up ai programmi pubblici", sottolinea la presidente del Consiglio nel messaggio.

—[email protected] (Web Info)