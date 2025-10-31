News

Spazio, Biffi (Assolombarda): “Occasione di crescita, ma va tutelata italianità”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Lo spazio è una occasione di crescita ma, al contempo, ci sono dei piccoli rischi perché negli ultimi 5 anni, quasi 1.500 aziende italiane sono state acquisite da fondi internazionali. Quindi l’abilità è farle crescere, ma allo stesso tempo tutelarle dal punto di vista degli investimenti strategici in modo da mantenerle nel nostro territorio”. Cosi il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, a margine dell’ultima tappa degli Stati Generali della Space Economy 2025, iniziativa promossa dall'Ipse, Intergruppo parlamentare per la Space Economy, al Pirelli HangarBicocca di Milano. “Ci sono grandi opportunità -avverte Biffi-. Si tratta di un comparto che è molto rilevante per la nostra industria”. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Venezuela, Usa individuano obiettivi militari per possibili raid

Influenza, esperti: “4 mln italiani colpiti la scorsa...

Andrea non è più principe, il Regno Unito...

Musetti, Finals a rischio. Auger-Aliassime in semifinale a...

Spazio, Urso: “Settore sempre più trainante trainante del...

Frecciarosa, oltre 46 mln di passeggeri raggiunti dalla...

Spazio, Meloni: “Con 7,5 miliardi di investimenti, Italia...

Stretta sul porno online, scatta obbligo verifica maggiore...

Poste Italiane partecipa all’ottava edizione del mese dell’educazione...

Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo...