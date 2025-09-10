News

Sparatoria alla Utah University, ferito l’attivista di destra Charlie Kirk

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione conservatrice di giovani attivisti Turning Point Usa, è stato colpito a colpi d'arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University. Lo riferiscono fonti delle forze dell'ordine, secondo cui un sospettato è stato arrestato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato la gente a pregare per l'attivista di destra e suo stretto alleato: "Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!", ha scritto sulla sua piattaforma social Truth Social. Anche il vicepresidente JD Vance ha scritto, su X: "Dite una preghiera per Charlie Kirk, un brav'uomo e un giovane padre". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Torna Laura Pausini: nuovo singolo, album e tour...

Regionali, il centrodestra prende tempo: ancora nessun nome,...

Droni russi in Polonia, la spiegazione della Bielorussia:...

Droni russi sulla Polonia, Tusk parla con Zelensky:...

Marte, le tracce di vita nelle rocce: la...

Nel primo semestre segni positivi per il porto...

Dal fronte in Ucraina alla nuova vita in...

Rai: Sabina Sacchi responsabile ad interim Offerta informativa,...

Sergio Muniz: “Mio figlio ha una malattia rara...

Usa, rifugiata ucraina uccisa a Charlotte: polemiche su...