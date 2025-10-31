Spalletti: “Credo nel valore della Juve, altrimenti non avrei accettato”

(Adnkronos) – "Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli". Si presenta così il nuovo allenatore della Juve Luciano Spalletti, alla vigilia del debutto in campionato contro la Cremonese. "Ho grande rispetto del lavoro di Tudor, che saluto caramente perché è una persona splendida. Sono sicuro di trovare una squadra allenata bene grazie all professionalità di Igor. Ovviamente dobbiamo lavorare in maniera importante per raggiungere le nostre ambizioni".

Spalletti fa anche alcune considerazioni sul livello della squadra: "Il valore della rosa a disposizione? Sta nel motivo per cui ho accettato di venire. Se non avessi creduto nelle potenzialità, perché avrei dovuto accettare un contratto di 8 mesi?". Il tecnico parla poi del suo staff: "Ci saranno con me Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti. Voglio spendere due parole per Daniele Baldini che ha deciso di terminare il suo rapporto di lavoro e sono rimasto un po' sorpreso. Lui è uno sveglio e mi dispiace ma devo accettare la sua volontà".

—[email protected] (Web Info)