Sondaggio politico, Fratelli d’Italia non cresce ma guadagna su Pd e M5S

Fratelli d'Italia non cresce ma aumenta il vantaggio su Pd e Movimento 5 Stelle. E' il podio definito oggi dal sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni il 13 ottobre 2025. Fratelli d'Italia non si sposta rispetto al rilevamento della scorsa settimana e si conferma ampiamente primo partito, con un incremento del margine sulla concorrenza. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni rimane al 30,8% ma allunga rispetto a Pd e M5S. Il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein cede lo 0,1% e scende al 21,8%. Il M5S di Giuseppe Conte perde lo 0,2% e si attesta al 13,4%. Passo indietro anche per la Lega (-0,1%), ora all'8,7%, e per Forza Italia (-0,2%), scesa al 7,8%. Verdi e Sinistra non si spostano dal 6,8%. Staccate Azione (3,1%), Italia Viva (2,4%) e +Europa (1,9%), mentre le altre liste non rilevate singolarmente valgono nel complesso il 3,3%.

