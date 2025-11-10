News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S salgono

Fratelli d’Italia cala, il Pd e il Movimento 5 Stelle salgono. E’ il quadro del sondaggio Swg che oggi, 10 novembre, nel rilevamneto per il Tg La7 evidenzia le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia cede lo 0,1% e scende al 31,3%. 

La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente primo partito, nonostante i passi avanti di Pd e M5S. Il Pd di Elly Schlein cresce dello 0,2% e arriva al 22,2%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna lo 0,2% e si attesta al 12,8%. Passo avanti anche di Forza Italia, dall’8% all’8,1%, con sorpasso sulla Lega. Il Carroccio scende, passando dall’8,2% all’8%. 

A seguire, Verdi e Sinistra al 6,7%. Più staccate Azione (3%), Italia Viva (2,5%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,1%). Le altre liste, nel complesso, raccolgono il 2,8% nel sondaggio eseguito tra il 5 e il 10 novembre. 

 

