News

Sinner, tifoso ‘speciale’ al Six Kings Slam. Il siparietto con IShowSpeed

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
IShowSpeed 'incorona' Jannik Sinner. Lo youtuber americano, uno dei più influenti e seguiti della sua categoria, si trova in Arabia Saudita per il Six Kings Slam, che domani si prepara a conoscere il suo nuovo re nella finale tra il tennista azzurro, che ha battuto Novak Djokovic in semifinale, e Carlos Alcaraz, vincente contro Taylor Fritz. Durante il suo soggiorno a Riad, Speed ha potuto conoscere i migliori tennisti al mondo e assistere ai loro allenamenti. Nessun dubbio su chi, secondo lui, sia il più forte: "Sono al Six Kings Slam e sto assistendo all'allenamento del numero uno", ha detto lo youtuber postando un video di Sinner in campo. I due sono stati protagonisti di un siparietto 'atipico' in cui gli è stato chiesto di condividere quale sia stato il video a cui sono più legati. Nessun dubbio per Speed, che ha scelto, ovviamente, quello che gli ha permesso di incontrare e conoscere Cristiano Ronaldo, mentre Sinner, che da qualche mese ha aperto il proprio canale YouTube, ha avuto qualche difficoltà in più: "In realtà non ho pubblicato molti video finora", ha ammesso il numero due del mondo, "non sono un grande fan dei social media, ma ho comunque dei video a cui sono affezionato, come quelli in cui scio. Ne faremo uscire altri in qualche giorno".  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Padova, Meloni e Mattarella ai funerali di Stato...

Mazzoncini (A2a): “2024 anno storico, investimenti in sostenibilità...

Lavoro, Albergoni (Linkedin) a StatisticAll: “Ogni minuto 9500...

Milan, infortunio per Pulisic: quando torna in campo

Comolake Awards 2025, assegnate targhe e premi speciali...

Comolake, Rizzo (Lutech): “Infrastrutture AI e formazione, le...

Comolake, Moricca (PagoPA): “Digitale inclusivo e AI etica...

Comolake, Pascali (Cloudera): “Sovranità digitale e dati sicuri,...

Comolake, Bruno (CdS): “L’AI nella giustizia amministrativa non...

Radaelli (Leonardo): “Supercalcolo e AI per piattaforme sempre...