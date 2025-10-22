News

Sinner ‘snobba’ le critiche per il no alla Davis: “Le accetto, ma ho già detto tutto”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner 'snobba' le critiche dopo il no alla Coppa Davis e pensa solo al campo. Il tennista azzurro ha battuto oggi, mercoledì 22 ottobre, il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio di 6-0, 6-2 all'esordio dell'Atp 500 di Vienna, volando così agli ottavi di finale dove sfiderà un altro italiano, Flavio Cobolli. Inevitabile, a fine partita, una domanda sul rifiuto a partecipare alle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. In conferenza stampa però Sinner ha dribblato la domanda: "Posso solo dire che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere", ha detto allargando un sorriso che non è mai stato così esplicito.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Omicidio Sacchi: definitive condanne per Pirino e De...

Ucraina, Wsj rivela: Usa hanno revocato restrizioni a...

Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave...

‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’, Conte regala...

Musetti-Etcheverry: orario, precedenti e dove vederla in tv

Champions League, oggi Real Madrid-Juventus – Diretta

Ingiocabile Sinner, Altmaier dominato a Vienna. Ora c’è...

Incidente elicottero in Val Pusteria, ricerche in corso

Festival: a Padova dal 14 al 16 novembre...

Alla Festa del Cinema di Roma il Gruppo...