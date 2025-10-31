News

Sinner-Shelton nei quarti a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 31 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Jannik è reduce dal successo agile contro Francisco Cerundolo, mentre l'americano (numero 6 del ranking Atp) arriva dalla vittoria contro Rublev. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.  La sfida tra Sinner e Shelton è in programma oggi sul Court Central non prima delle ore 19. Sono sette i precedenti tra i due e il parziale è di 6-1 per Sinner, che ha vinto l'ultima sfida ai quarti di Wimbledon. Sinner-Shelton sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Italia’s Got Talent, stasera la finale per la...

Halloween è nato in Irlanda, come si celebrava...

Stasera 11 milioni di italiani festeggiano Halloween, la...

Incidente sulla Colombo, oggi i funerali di Beatrice...

Duello per New York, Cuomo incalza ma Mamdani...

Riforma Giustizia, opposizioni all’attacco: “Meloni vuole le mani...

Riforma della Giustizia, Nordio: “Referendum tra marzo e...

La ministra Roccella sulle nozze d’oro con il...

Corteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di...

Spalletti, primo giorno di Juve e l’incontro con...