Sinner, quando gioca a Indian Wells? La data del match con Shapovalov

Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro ha superato il secondo turno di Indian Wells battendo il ceco Dalibor Svrcina in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-1. Dopo l’esordio vincente al Masters 1000 americano, a cui arriva senza punti da difendere avendo saltato la scorsa edizione a causa della sospensione per il caso Clostebol, Sinner si prepara quindi al terzo turno del torneo, dove troverà il canadese Denis Shapovalov.

La sfida con Shapovalov, numero 39 del ranking, è in programma tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, con orario ancora da definire.

Quello di Indian Wells sarà il terzo incrocio tra i due, fermi sul parziale di 1-1. Il canadese si è infatti aggiudicato la prima sfida con Sinner, risalente al primo turno degli Australian Open 2021, mentre Jannik ha conquistato la vittoria agli ultimi US Open, eliminando Shapovalov al terzo turno in quattro set.

