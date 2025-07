Sinner, obiettivo US Open: l’azzurro allena il gioco a rete

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si allena in vista degli US Open 2025. Il numero uno del mondo è tornato in campo a Montecarlo per preparare l'ultima parte di stagione sul cemento, che culminerà nell'ultimo Slam dell'anno. A New York Sinner arriverà da campione in carica dopo aver trionfato a Wimbledon, dove ha battuto Carlos Alcaraz in finale. In questi giorni, in particolare, l'azzurro sta lavorando sul gioco a rete, uno dei suoi, pochi, punti deboli. Nell'allenamento di ieri, lunedì 28 luglio, infatti Sinner è salito a rete per esercitare riflessi e volée, supportato ovviamente dal suo team. in diversi video che stanno circolando su X riprendendo l'account Instagram 'itselenariolo' , si vede Jannik allenare il suo gioco a rete, prima di rovescio e poi di dritto. L'obiettivo è variare un po' nel corso delle partite per non dare punti di riferimento all'avversario. E qualche miglioramento è atteso già a Cincinnati, Masters 1000 che affronterà, anche in questo caso, da campione in carica prima di volare a New York. —[email protected] (Web Info)