News

Sinner-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, lunedì 23 marzo, il tennista azzurro sfida il francese Corentin Moutet – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver vinto il torneo di Indian Wells, che ha alimentato il sogno di completare il Sunshine Double, e dopo aver battuto facilmente il bosniaco Dzumhur all’esordio a Miami. Moutet nel secondo turno del torneo ha superato il ceco Machac. 

 

La sfida tra Sinner e Moutet è in programma oggi, lunedì 23 marzo, non prima delle 19, ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, agli ottavi del Roland Garros 2024, quando Sinner vinse in quattro set. 

 

Sinner-Moutet, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York, aereo in...

Referendum giustizia, oggi si vota dalle 7 alle...

Ultimatum di Trump e nuova sfida dell’Iran, escalation...

Caso Garlasco, Tg1: perizia di Cattaneo ipotizza nuovo...

Tim, Poste Italiane lancia opas totalitaria per 10,8...

Fiorentina-Inter 1-1, Ndour risponde a Esposito e ora...

Raf, l’incontro con Gabriella Labate che ha cambiato...

Anarchici morti, troupe Tgr Lazio aggredita a Roma

Sal Da Vinci, il retroscena prima della vittoria...

Maratona di Roma 2026, vittoria bis per Rutto....