Sinner, incontro con Sonego a Parigi: “Hai vinto?”

Jannik Sinner è arrivato a Parigi ed è subito siparietto con Lorenzo Sonego. Oggi, lunedì 27 ottobre, il tennista azzurro è sbarcato in Francia per allenarsi in vista dell'esordio al Masters 1000 francese, che avverrà al secondo turno contro il belga Zizou Bergs. Tra un campo e l'altro però, negli spogliatoi de La Defense, che ha sostituito l'impianto di Bercy, Sinner ha incontrato l'amico e compagno di doppio in Coppa Davis, reduce dalla sua partita al primo turno. 
Sonego ha infatti battuto, nel suo debutto parigino, lo statunitense Sebastian Korda, numero 54 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. E Sinner, appena abbracciato l'amico, gli ha subito chiesto: "Com'è andata? Hai vinto?", e dopo aver ricevuto la risposta affermativa del compagno di Davis gli ha dato una pacca sulla spalla, allargando il sorriso e salutandolo con un "grande". Al prossimo turno Sonego affronterà il derby azzurro con Lorenzo Musetti.  
