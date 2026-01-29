News

Sinner e lo show tv in Australia: “Perché spezzate gli spaghetti e fotocopiate le natiche?”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Jannik Sinner alle prese con domande su spaghetti spezzati e natiche fotocopiate. L’azzurro, che si appresta a giocare le semifinali degli Australian Open, a Melbourne è un personaggio in campo e fuori. Tra i vari impegni extra tennis, ecco l’apparizione a The Hundred, lo show con Andy Lee e Sophie Monk. Sinner si disimpegna brillantemente nel programma in cui bisogna indovinare quante persone, su 100, compiono determinate azioni, soprattutto ‘insolite’. 

Si parte col botto e l’altoatesino è preso alla sprovvista. Quanti australiani, tra i 100 interpellati e collegati in video, hanno fotocopiato il loro sedere? “Di che si tratta esattamente?”, chiede Sinner. “Gli australiani a volte sono pazzi…”, aggiunge l’azzurro quando riceve una spiegazione sulla dinamica particolare. L’idea, però, in fondo non è così strana: “Perché no?”, dice Sinner, che azzarda un improbabile 63% come risposta: la quota reale è 4%. 

 

Quindi, l’affronto. Qual è la percentuale di australiani che spezzano gli spaghetti prima di cuocerli? “Nooo… mamma mia, ho una brutta sensazione”, dice l’azzurro, che propone un allarmante 44% e non va lontano dalla verità: 37%. E’ Sophie Monk a giustificare la scelta così diffusa Down Under: “Gli spaghetti sono troppo lunghi, io li spezzo 3 volte”. E Sinner inorridisce… 

