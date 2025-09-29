News

Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner va a caccia della finale a Pechino. Il tennista azzurro sfida domani, martedì 30 settembre, l'australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nella semifinale dell'Atp 500 cinese. Sinner è reduce dalla vittoria contro Fabian Marozsan nei quarti di finale, battuto in due set 6-1, 7-5, mentre nei turni precedenti ha superato Marin Cilic all'esordio e Terence Atmane negli ottavi. Sinner scende in campo per difendere la finale conquistata lo scorso anno, quando proprio a Pechino fu battuto all'ultimo atto da Carlos Alcaraz.  La sfida tra Sinner e De Minaur è in programma domani, martedì 30 settembre, non prima delle 8 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in dieci precedenti, tutti vinti dall'azzurro, che conduce quindi con un parziale di 10-0. L'ultimo incontro tra Sinner e De Minaur risale ai quarti di finale degli ultimi Australian Open, poi vinti proprio dall'azzurro, in cui Jannik si impose in tre set.  Sinner-De Minaur, come tutte le partite dell'Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e TennisTv.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Musetti si ritira a Pechino, cos’è successo durante...

Asma grave, rinosinusite cronica e poliposi, studio conferma...

Caso Garlasco, il legale: “Non c’è prova dei...

Gaza, quale sarà il suo futuro dopo la...

La Global Sumud Flotilla naviga verso Gaza, dalla...

A Gorizia ‘Sul confine della pace’, da Rubens...

Modi scrive la prefazione di “Io sono Giorgia”....

Ucraina, la Polonia avverte: “Questa guerra è anche...

“Re Carlo codardo con Trump”: Livia Giuggioli Firth...

Hamilton, è morto il cane Roscoe: “La decisione...