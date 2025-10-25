News

Sinner-De Minaur, l’azzurro in campo nella semifinale di Vienna – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, l'australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nella semifinale dell'Atp 500 austriaco. Sinner ha raggiunto il penultimo atto del torneo, in cui è tornato a giocare dopo averlo vinto nel 2023 e aver dato forfait lo scorso anno, dopo aver battuto nei quarti di finale il kazako Alexander Bublik, nei turni precedenti, il tedesco Daniel Altmaier all'esordio e Flavio Cobolli nel derby azzurro degli ottavi. De Minaur invece ha eliminato gli austriaci Rodionov e Misolic prima di Matteo Berrettini.  In caso di vittoria Sinner sfiderebbe in finale il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sport, Entain supporta YouSport nella realizzazione dei Campi...

Omicidio Piersanti Mattarella, gip: “Da ex prefetto indicazioni...

Manifestazione Cgil oggi a Roma, Landini: “In piazza...

Meritocrazia Italia, concluso a Roma VII Congresso nazionale

Sinner e il montepremi di Vienna, quanto guadagna...

È morto Mauro Di Francesco, addio all’attore della...

Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su...

Italia-Brasile, dalla cittadinanza facile al passaporto che ‘sparisce’:...

MotoGp, Bagnaia in pole: la griglia di partenza...

Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv