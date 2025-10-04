News

Sinner-Altmaier oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

Jannik Sinner debutta nel Masters 1000 di Shanghai e affronta oggi, sabato 4 ottobre, il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del mondo, nel secondo turno del torneo. L'azzurro torna così in campo (in un match visibile in diretta tv e streaming) dopo il successo nell'Atp 500 di Pechino e la finale dominata contro l'americano Learner Tien. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.
 Il match tra Sinner e Altmaier inizierà non prima delle 12:30 ora italiana. Sarà la terza sfida tra i due: fin qui, i precedenti raccontano una vittoria per parte. Agli Us Open 2022 vinse Sinner in 5 set, mentre al Roland Garros dell'anno dopo il successo andò al tedesco in 4 set.  Il match tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier sarà visibile in diretta su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. —[email protected] (Web Info)

