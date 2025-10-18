Sinner-Alcaraz, oggi finale Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam. Oggi, sabato 18 ottobre, il tennista azzurro, affronterà Carlos Alcaraz nell'ultimo atto del ricchissimo torneo esibizione arabo. Fin qui due vittorie molto convincenti di Jannik, che prima di battere il serbo Novak Djokovic in semifinale aveva eliminato il greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo ha invece battuto agevolmente lo statunitense Taylor Fritz. Sinner arriva alla sfida da campione in carica dopo aver battuto proprio Alcaraz nella finale dello scorso anno. In palio un montepremi record da 4,5 milioni di euro, che, sommato al 'gettone' da 1,5 per la sola presenza a Riad, garantirebbe al vincitore un incasso complessivo, e senza uguali in altri tornei, da 6 milioni. La sfida tra Sinner e Alcaraz, finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si giocherà oggi, sabato 18 ottobre, non prima delle 20 ora italiana, al termine della finale per il terzo posto Djokovic-Fritz. Lo spagnolo è avanti 10-5 nei precedenti e ha vinto quattro match su cinque contro Sinner nel 2025. L'ultimo incontro tra i due risale alla finale dell'ultimo edizione degli US Open, quando Alcaraz si impose in quattro set prendendosi, oltre allo Slam americano, anche il primo posto nella classifica Atp e piazzando quindi il sorpasso proprio su Sinner. La finale Sinner-Alcaraz, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Netflix.

