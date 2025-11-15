News

Sinner-Alcaraz, oggi finale Atp Finals. Orario, precedenti e dove vederla in chiaro

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 16 novembre, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nella finale delle Atp Finals a Torino. Jannik arriva dal successo in semifinale contro Alex De Minaur, mentre lo spagnolo ha battuto Felix Auger-Aliassime nell’ultimo match. Ecco orario, precedenti e dove vedere il big match in diretta tv e streaming.  

La finale delle Atp Finals tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner inizierà alle 18. Il bilancio, nei 15 precedenti, è di 10-5 per Alcaraz. Si tratta del sesto confronto in questa stagione: Sinner ha vinto in finale a Wimbledon, Alcaraz in finale agli Internazionali, al Roland Garros, a Cincinnati (ritiro di Jannik) e agli Us Open.  

Sinner-Alcaraz sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Manovra, pioggia di emendamenti: scontro su condono e...

Ucraina, scandalo corruzione: Zelensky annuncia riforme settore energetico

Ballando, il samba di D’Urso non convince. Lucarelli:...

Sciopero dei treni oggi, orari e fasce di...

Telefonata Putin-Netanyahu, al centro accordo su Gaza e...

Piogge intense al Centro-Nord e da lunedì crollano...

Ballando, Lucarelli stuzzica Fognini: “Cosa ne pensi del...

Ballando, Colombari porta in scena il rapporto difficile...

Morti madre e due figli in vacanza in...

Haaland: “Pio Esposito chi? Non lo conosco, ma...