Simona Izzo: “Mi sono operata al ginocchio, voglio andare a Ballando”

“Mi sono operata per una seconda protesi al ginocchio, sto benissimo e adesso voglio andare a ‘Ballando con le stelle’ il prossimo anno come concorrente”. Simona Izzo si candida per l’edizione 2026 di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci su Raiuno il sabato sera. Il programma quest’anno ha festeggiato il ventesimo compleanno. Nel 2023, allo show ha partecipato come concorrente Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo. L’attrice e regista due anni fa, come spettatrice e ‘supporter’, ha avuto più di un confronto diretto con Selvaggia Lucarelli.

“Il programma a me piace e da quando lo ha fatto Ricky è un appuntamento. E poi voglio essere io a confrontarmi con Selvaggia Lucarelli”, dice oggi Izzo all’Adnkronos, manifestando l’intenzione di ripartire a tutto gas dopo l’intervento subito: “Ora ho due ginocchia da ventenne grazie al dottor Andrea Baldini, che mi ha operata qualche giorno fa. Sono pronta”.

