News

Simona Izzo: “Mi sono operata al ginocchio, voglio andare a Ballando”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
“Mi sono operata per una seconda protesi al ginocchio, sto benissimo e adesso voglio andare a ‘Ballando con le stelle’ il prossimo anno come concorrente”. Simona Izzo si candida per l’edizione 2026 di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci su Raiuno il sabato sera. Il programma quest’anno ha festeggiato il ventesimo compleanno. Nel 2023, allo show ha partecipato come concorrente Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo. L’attrice e regista due anni fa, come spettatrice e ‘supporter’, ha avuto più di un confronto diretto con Selvaggia Lucarelli.  

“Il programma a me piace e da quando lo ha fatto Ricky è un appuntamento. E poi voglio essere io a confrontarmi con Selvaggia Lucarelli”, dice oggi Izzo all’Adnkronos, manifestando l’intenzione di ripartire a tutto gas dopo l’intervento subito: “Ora ho due ginocchia da ventenne grazie al dottor Andrea Baldini, che mi ha operata qualche giorno fa. Sono pronta”. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Carta identità, nuovo open day a Roma sabato...

Orlandi-Gregori, ex giudice Lupacchini: “Banda della Magliana? Nessuno...

STASERA Servizio militare obbligatorio o volontario, ecco le...

Malattie infiammatorie intestinali, Orlando: “Con Fondazione Ig-Ibd per...

Malattie infiammatorie intestinali, Fantini (Ig-Ibd): “Agire su fattori...

Fanton (Veneto): “Piano strategico per introduzione assistente infermiere”

Giochi: Saracino (Brightstar), ‘a L’Aquila investimento molto importante’

Stupro Tor Tre Teste, prefetto di Roma Giannini:...

Cernuschi (Cts): “Per Hiv diffusione PrEP e sostegno...

Loizzo: “Su Hiv intendiamo potenziare educazione e cure”