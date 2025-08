Simona Cinà morta in piscina Palermo, la cugina: “Era splendida”

(Adnkronos) – "Simona era una ragazza splendida". Gabriella, cugina di Simona Cinà, ricorda così la ventenne, trovata morta in piscina, nella notte tra venerdì e sabato, al termina di una festa di laurea in una villa. "Mi dava tanta serenità e adesso un po' di serenità mi è stata tolta – ricorda -. Parlavamo spesso di pallavolo perché anch'io giocavo, degli studi… era una ragazza molto studiosa". "Ringraziamo i carabinieri e la procura per l'incontro di oggi che è stato utile" ha detto il fratello di Simona Cinà, Gabriele, uscendo dalla caserma, dove oggi i familiari della ventenne sono stati convocati. "Speriamo di avere delle riposte dall'autopsia che sarà presto e principalmente aspettiamo. Ci ha rasserenato questo momento ed è stato utile sapere che c'è il supporto della magistratura, della giustizia e nostro. Questo ci aiuta". —[email protected] (Web Info)