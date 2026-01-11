News

Serie A, oggi Verona-Lazio – La partita in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, i biancocelesti sfidano il Verona al Bentegodi nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal 2-2 dell’Olimpico contro la Fiorentina, lo stesso risultato maturato da quella di Zanetti contro il Napoli.  

Dove vedere Verona-Lazio? La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su Sky Sport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, lunedì 19 gennaio il Verona affronterà la Cremonese allo Zini (ore 18). La Lazio ospiterà invece il Como all’Olimpico (alle 20:45) 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole...

Fiorentina-Milan, espulsione per l’allenatore viola Vanoli. Cos’è successo

Valeria Marini e la mamma, scoppia la pace...

Stretta Trump sui migranti, si riduce crescita popolazione...

Ucraina sotto attacco di missili e droni. Zelensky:...

Hong Kong, Musetti e Sonego trionfano nel doppio:...

Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli alla cerimonia di...

Serie A, oggi Fiorentina-Milan – La partita in...

Caso Garlasco, spuntano due nuovi testimoni mai ascoltati...

“No ai maranza nel mio ristorante”, il divieto...