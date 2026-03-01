News

Serie A, oggi Torino-Lazio – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 marzo, i biancocelesti sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Cagliari in trasferta, mentre i granata di D’Aversa, succeduto a Baroni sulla panchina torinese, è stato battuto 3-0 dal Genoa. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Sassuolo all’Olimpico mentre il Torino volerà a Napoli. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Usa, la base Maga divisa sull’attacco di Trump...

Sanremo, ad Rai: “Passaggio testimone a De Martino...

Iran, Trump: “Eliminati 48 leader in un colpo...

Mara Venier commossa a Domenica In, Barbara Foria:...

Levante dopo Sanremo: “Non c’è stata censura”. E...

Domenica In, Iva Zanicchi consola Leo Gassmann: “Porta...

Dubai, questore Roma bloccato: in viaggio per motivi...

Elettra Lamborghini caos a Domenica In, entra con...

Sanremo, vince ‘Per sempre sì’ ma la Crusca...

Fulminacci svela il playback a Domenica In e...