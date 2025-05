Serie A, oggi la 37ª giornata – Tutte le partite in diretta

(Adnkronos) – Si gioca oggi, domenica 18 maggio, la 37ª giornata di Serie A, tutta in contemporanea. Alle 20:45 ci saranno 9 partite: Parma-Napoli, Cagliari-Venezia, Fiorentina-Bologna, Hellas Verona-Como, Inter-Lazio, Juventus-Udinese, Lecce-Torino, Monza-Empoli, Roma-Milan.

Ecco dove vedere le partite della 37esima giornata di Serie A: Cagliari-Venezia, Hellas Verona-Como, Juventus-Udinese, Monza-Empoli, Parma-Napoli e Roma-Milan saranno visibili in esclusiva su Dazn. Inter-Lazio, Lecce-Torino e Fiorentina-Bologna saranno visibili anche su Sky.