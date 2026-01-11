News

Serie A, oggi Fiorentina-Milan – La partita in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, seconda in classifica, arriva dal pareggio agguantato nel finale contro il Genoa, mentre la Fiorentina è reduce dal pari dell’Olimpico contro la Lazio. Calcio d’inizio alle 15.  

Dove vedere Fiorentina-Milan? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

Il Milan tornerà in campo giovedì 15 gennaio alle 20:45 per recuperare la partita contro il Como (saltata a causa della Supercoppa). La Fiorentina sarà impegnata domenica 18 gennaio contro il Bologna, alle 15. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Caso Garlasco, spuntano due nuovi testimoni mai ascoltati...

“No ai maranza nel mio ristorante”, il divieto...

Incidente aereo in Colombia, morto il cantante Yeison...

Iran, Papa all’Angelus: “Si coltivi con pazienza dialogo...

Groenlandia, Gb tratta con alleati Ue invio forza...

Usa ai cittadini americani in Venezuela: “Lasciate subito...

Ferrara, incendio al grattacielo: evacuate circa 200 persone

Musetti ko in finale con Bublik a Hong...

Minneapolis, Dipartimento di sicurezza nazionale pubblica nuovo video:...

Il punto di vista di Follini: “L’Occidente di...