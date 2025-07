Seal e l’amicizia con Sinner: “Lui ragazzo raro. Io portafortuna? Non ha bisogno di me”

(Adnkronos) –

Seal e l'amicizia con Jannik Sinner. Il cantante britannico, vincitore di quattro Grammy e con più di 20 milioni di dischi venduti, era presente nel box del tennista azzurro durante la finale di Wimbledon 2025. Seal ha assistito al match contro Carlos Alcaraz, battuto in quattro set, distinguendosi per un tifo 'sfegatato' proprio per Sinner. I due, in realtà, si conoscono da diverso tempo e non è la prima volta che il cantante assiste a una partita del numero uno del mondo. A raccontare come è nata l'amicizia con Sinner è stato lo stesso Seal, intervistato dal Quotidiano Nazionale: "Io e Jannik ci siamo conosciuti 4 anni fa agli US Open. Lui disse che gli piacevano i miei vestiti, io gli risposi che adoravo il suo tennis e così siamo diventati amici". Nel tempo il loro rapporto si è evoluto, tanto che Sinner lo ha invitato spesso ad assistere alle sue partite e Seal è diventato una specie di portafortuna. "Non ha bisogno di me per vincere!", ha continuato Seal, "è un privilegio vederlo giocare, a me piace il tennis, ma non vado alle sue partite per questo. Ci vado perché è incredibilmente positivo come essere umano. Vedere questa umiltà e questa empatia in un ragazzo così giovane è estremamente raro".