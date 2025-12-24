Scontri al corteo per Askatasuna, identificati oltre 30 manifestanti

(Adnkronos) – Dopo i disordini alla manifestazione di Torino in solidarietà al centro sociale Askatasuna dello scorso 20 dicembre, le indagini svolte dalla Digos di Torino hanno consentito di riconoscere oltre trenta manifestanti che hanno preso parte agli scontri. Al termine della manifestazione, gli agenti hanno anche controllato, perquisito e sequestrato, il furgone posizionato in testa al corteo, trovando al suo interno e sequestrando l’impianto acustico, fumogeni, bomboletta di vernice rossa, 2 generatori di corrente, taniche contenenti benzina, denunciando i tre soggetti a bordo del mezzo per violenza e resistenza aggravate a pubblico ufficiale e violazione dell’art.18 Tulps.

E’ stato inoltre sequestrato un tubo metallico utilizzato per il lancio di artifici pirotecnici, 1 blocco autobloccante di cemento trovato a terra al termine degli scontri e il casco danneggiato in dotazione all’operatore del Reparto Mobile di Torino colpito dal sasso.

