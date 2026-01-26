Scontri a Minneapolis, il governatore Walz: “Trump pronto a ridurre gli agenti dell’Ice”

(Adnkronos) – Donald Trump valuterà la riduzione degli agenti Ice in Minnesota. “Mi ha promesso che ci penserà” ha detto il governatore Tim Walz, parlando di “un’ottima telefonata” in cui “sembravamo sulla stessa lunghezza d’onda”. Al momento gli agenti federali in zona sono circa 3mila. Walz ha affermato anche che Trump si è impegnato a parlare con il Dipartimento della Sicurezza Interna per garantire che i funzionari statali possano indagare sulla sparatoria mortale di sabato ad Alex Pretti.

Nel frattempo, Trump ha annunciato che invierà il responsabile della frontiera Tom Homan in Minnesota. Homan sarà ora il “principale punto di contatto sul campo a Minneapolis”, ha precisato la portavoce Karoline Leavitt. Oggi, inoltre, Homan incontrerà il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, come confermato dallo stesso Trump e da Frey, dopo una conversazione telefonica definita “buona” e foriera di progressi dal presidente.

Martedì “alcuni agenti federali cominceranno a lasciare la zona, ma continuerò a fare pressione affinché tutti gli altri coinvolti in questa operazione se ne vadano” ha scritto sui social il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, specificando che “continuerà a collaborare con tutti i livelli di governo per garantire la sicurezza delle nostre comunità, ridurre la criminalità e mettere al primo posto i residenti di Minneapolis”.

Già oggi il comandante della Us Border Patrol Gregory Bovino e alcuni dei suoi agenti dovrebbero lasciare Minneapolis e tornare ai rispettivi settori di intervento. A darne notizia è la Cnn, che cita tre fonti vicine al dossier. A preannunciare in parte la linea di Trump era stata la stessa portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. “Nessuno vuole vedere americani che perdono la vita nelle nostra strade”, aveva risposto ai giornalisti in merito alla morte di Pretti, esprimendo la solidarietà ai genitori del 37enne infermiere ucciso.

A chi le chiedeva se condividesse la posizioni di esponenti dell’amministrazione che hanno definito Pretti un ‘terrorista interno” che voleva uccidere membri delle forze dell’ordine, Leavitt ha evitato di rispondere ripetendo più volte che “è in corso un’inchiesta” per stabilire i fatti.

“Nessuno alla Casa Bianca, compreso il presidente Trump, vuole vedere persone ferite o uccise nella strade di America. Questo comprende Renee Good, Alex Pretti, i coraggiosi uomini e donne delle forze dell’ordine e molti americani che sono state vittime dei crimini di stranieri illegali”, ha detto Leavitt che poi ha puntato il dito contro la leadership democratica del Minnesota.

“Questa tragedia è successa come risultato della deliberata e ostile resistenza da parte dei leader democratici in Minnesota che avanti da settimane”, sostenendo che “molti esponenti democratici hanno diffuso bugie sulle forze dell’ordine, che rischiano le loro vite ogni giorno per rimuovere stranieri illegali criminali dalle nostre strade”.

Leavitt ha accusato, però, i leader dem del Minnesota di incoraggiare “agitatori di estrema sinistra a pedinare, registrare, confrontare e ostacolare agenti federali che stanno solo cercando di fare legalmente il loro dovere, cosa che ha creato situazioni pericolose che minacciano sia gli agenti che la popolazione del Minnesota”.

Secondo la legge americana, i cittadini hanno il diritto di osservare e anche registrare, senza interferire, operazioni della polizia nei luoghi pubblici.

