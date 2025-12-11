Sciopero generale, ecco il venerdì nero per l’agitazione Cgil: a rischio treni, trasporti e scuola

(Adnkronos) – Al via lo sciopero generale di 24 ore, oggi venerdì 12 dicembre, proclamato dalla Cgil contro la manovra di bilancio sul tavolo del governo. Dalla scuola ai treni, da bus e metro agli aerei, dalla sanità alla pubblica amministrazione si prospetta una giornata condizionata dalla protesta. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, coinvolti tutti i settori: tanti i cortei previsti nelle diverse città italiane.

Con la mobilitazione, la Cgil chiede di aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare la precarietà, introdurre una riforma fiscale equa e progressiva, dire no al riarmo e investire in sanità e istruzione, oltre che attuare vere politiche industriali e del terziario.

Ecco settore per settore la mappa delle agitazioni.

Lo stop iniziato alla mezzanotte andrà avanti fino alle 21, anche se sono possibili modifiche al servizio anche prima dell’inizio dell’agitazione e dopo la sua conclusione.

Sia Trenitalia che Italo e Trenord hanno assicurato la circolazione di alcuni treni ‘garantiti’ in caso di sciopero. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Gli elenchi dei servizi garantiti per Trenitalia sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it, per Italo all’indirizzo www.italotreno.com e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. Inoltre, a livello regionale il personale Rfi – manutenzione infrastrutture – dell’unità territoriale sud e nord Doit Verona sciopererà per 8 ore, dalle 9.01 alle 1, per una mobilitazione proclamata da Osr Orsa Ferrovie, Slm-Fast-Confsal.

Sul fronte del trasporto pubblico locale (bus, tram e metropolitane) gli orari dell’agitazione – come spesso avviene – cambiano fra le diverse città e regioni. A Roma è garantito ad esempio il trasporto cittadino visto che Atac e gli altri operatori locali si sono fermati per una agitazione martedì 9 dicembre. Allo sciopero Cgil aderisce invece il personale dell’azienda di trasporti regionale Cotral che assicurerà comunque corse regolari da inizio servizio alle 8:29, quindi saranno possibili ritardi e soppressioni, poi il servizio riprenderà dalle 17 alle 19.59 per interrompersi dalle 20 a fine turno.

A Milano, invece, l’ATM ha dichiarato che i collegamenti potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15. A Torino la Gtt (Gruppo torinese trasporti) assicura nelle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 il servizio urbano-suburbano, la metropolitana, assistenti alla clientela e personale addetto ai centri servizio cliente. Per il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè-Ceres) i mezzi saranno regolari da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. A Venezia Actv garantirà i servizi minimi di navigazione e alcune corse di nave traghetto, mentre per il servizio automobilistico e tranviario verranno garantite tutte le corse in partenza dal capolinea a partire dalle ore 06:00 e fino alle ore 08:59 e a partire dalle ore 16:30 fino alle ore 19:29.

A Firenze le corse della tramvia saranno garantite dalle ore 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00 mentre per i bus di Autolinee Toscane, le corse verranno assicurate tra le 4.15 e le 8.14 e poi tra le 12.30 e le 14.29 di venerdì 12 dicembre.

A Napoli, infine l’eventuale interruzione del servizio rispetterà le diverse fasce di garanzia: per tram, bus, filobus dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Su Amn.it l’elenco dettaglio per linee metro e funicolari.

Questa volta l’astensione non riguarda il trasporto aereo, perché sul settore ‘pende’ uno sciopero precedentemente indetto per il 17 dicembre. Ma se i voli saranno regolari, disagi potrebbero comunque verificarsi per le agitazioni dei settori collaterali, ad esempio, nei collegamenti con gli aeroporti.

Allo sciopero potranno poi aderire lavoratori di quasi tutti i settori, sia nel pubblico che nel privato, anche se visti gli obblighi previsti dalla Legge 146/1990, saranno comunque assicurate le funzioni considerate imprescindibili, in base alle specifiche normative di settore. Stop per 4 ore dei Vigili del Fuoco senza penalizzazioni economiche mentre i lavoratori turnisti si fermeranno dalle 9 alle 13. Disagi anche nella scuola per l’agitazione del personale scolastico (docenti e ATA) ma la variazione dei servizi dipenderà dall’adesione allo sciopero: in molti casi gli istituti potrebbero essere aperti ma senza svolgimento regolare delle attività didattiche. Sono esentati dall’adesione allo sciopero generale nazionale – oltre alle realtà che hanno già altri scioperi indetti oppure ne hanno appena svolto uno – i settori dell’igiene ambientale e il personale del Ministero della Giustizia.

Il segretario generale, Maurizio Landini, parteciperà oggi al corteo di Firenze il cui concentramento è alle ore 9 in piazza Santa Maria Novella, per poi giungere in piazza del Carmine, dove prenderà la parola per il comizio conclusivo.

Tra le numerose manifestazioni in programma, la segreteria confederale nazionale della Cgil sarà impegnata come segue. Giuseppe Gesmundo sarà a Genova: concentramento presso la Stazione Marittima alle ore 9.00, a seguire corteo cittadino e comizio conclusivo davanti alla Prefettura, in Largo Lanfranco. Lara Ghiglione sarà a Ferrara: appuntamento in piazzale Medaglie d’Oro (Prospettiva) alle ore 9.30. Luigi Giove sarà a Napoli: concentramento in piazza del Gesù alle ore 9.00 e comizio conclusivo in piazza Municipio. Daniela Barbaresi sarà a Cagliari: manifestazione in Piazza del Carmine alle ore 10.00. Christian Ferrari sarà a Bari: concentramento in Piazza Massari alle ore 9.30, seguito dal comizio conclusivo in Piazza Libertà. Maria Grazia Gabrielli sarà ad Ancona: concentramento in Piazza del Crocifisso alle ore 10.00, quindi corteo e comizio conclusivo in Piazza del Papa. Francesca Re David sarà a Brescia: concentramento presso la fermata metro San Faustino alle ore 9.00, poi corteo e comizio conclusivo in Piazza Paolo VI. A Roma la manifestazione partirà alle ore 9.00 da Piazza Vittorio Emanuele II per terminare in via dei Fori Imperiali.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)