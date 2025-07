Sciame di api invade cortile del Mef, pronto intervento apicoltori per recuperarlo

(Adnkronos) – Un grande sciame di api mellifere si è posato nei cortili interni del ministero dell'Economia e delle Finanze a Roma, proprio dove si affacciano gli uffici. Ma grazie alla tempestiva segnalazione del Mef la Federazione Apicoltori Italiani (Fai) è intervenuta per il suo recupero. L'intervento, tra stupore e meraviglia, di chi ha assistito si è protratto per oltre un'ora ed è stato operato dall'esperto apistico della Fai, Fabrizio Piacentini, che vista la delicata collocazione delle api su un'inferriata e il loro gran numero (oltre 20.000 insetti, con tanto di ape regina!), ha dovuto assicurare che l'intera colonia di api fosse messa al sicuro nell'apposito contenitore "porta-sciami". A segnalarlo il complesso recupero è la stessa Fai, l'associazione degli apicoltori aderente a Confagricoltura, che si occupa da tempo dell'apiario collocato sul tetto del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e di quello collocato sul tetto di palazzo Della Valle, sede di Confagricoltura. Si tratta di un fenomeno fuori stagione, le api, di norma, sciamano a primavera, dovuto con tutta probabilità alla variabilità meteorologica di questi ultimi giorni. Per questo recupero è stata utilizzata la tecnica del "favo di covata", cioè l'avvicinamento di materiale biologico vivo grazie al quale si inducono le api a un ordinato e completo percorso di rientro nell'arnia portatile senza che vi fossero rischi per i passanti e il personale ministeriale. "Siamo lieti di aver testimoniato ancora una volta la nostra competenza tecnica, a tutela e salvaguardia dell'ape italiana, in uno dei tanti recuperi che la Fai opera presso le sedi istituzionali della Città di Roma – Quirinale, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri", ha dichiarato Raffaele Cirone, presidente della Federazione Apicoltori. Prontezza e sensibilità del personale del Mef ci hanno consentito di recuperare un prezioso tassello di biodiversità e le api "ministeriali" saranno ricollocate nell'Apiario Urbano Sperimentale della Federazione perché proseguano il servizio di impollinazione della Città Eterna". —[email protected] (Web Info)