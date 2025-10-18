News

Schlein-Meloni è scontro. Leader Pd: “Democrazia a rischio”. Premier: “Falsità sull’Italia”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l'estrema destra è al governo". È l'affondo di Elly Schlein contro il governo di Giorgia Meloni dal congresso del Pse ad Amsterdam. "La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha dichiarato che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. E nello stesso tempo, in questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei più noti giornalisti d'inchiesta italiani, Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua".  "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e a gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare", la reazione della premier.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Comolake, Barachini: “La prima legge italiana sull’AI tutela...

Comolake, Noci (PoliMi): “L’AI può essere il Commissario...

Comolake, Tornaghi (Ibm): “Digitalizzazione della PA con agenti...

Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ su Rai1...

Comolake, Damour: “Le onde gravitazionali ci fanno sentire...

Comolake, Kavanagh (TikTok): “Project Clover è la garanzia...

Comolake, Baratz (D-Wave): “Dieci milioni di euro per...

Comolake, Vitagliano (Carabinieri): “Così seguiamo le tracce digitali...

Comolake, Primo (Txt): “AI e cybersecurity italiane per...

Comolake, De Persio (Reply): “Interoperabilità e AI per...