Sassuolo-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Scende in campo la Fiorentina. Oggi, sabato 6 dicembre, i viola volano a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo – in diretta tv e in streaming – nella 14esima giornata del campionato italiano. La squadra di Vanoli è reduce dalla sconfitta di Bergamo, dove è stata battuta per 2-0 dall’Atalanta e si trova al penultimo posto in classifica con 6 punti dopo un inizio di stagione disastroso, che ha portato all’esonero di Pioli e all’arrivo in panchina dell’ex tecnico del Torino. Il Sassuolo di Grosso invece ha perso a Como 2-0 nell’ultimo turno e si trova in decima posizione con 17 punti.

La sfida tra Sassuolo e Fiorentina è in programma oggi, sabato 6 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

—

sport

[email protected] (Web Info)