News

Sanremo, Pausini a Conti: “Ora per me sei un uomo importante come Baudo”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Caro Carlo, grazie per l’uomo meraviglioso che sei, il professionista che stimo da sempre lo conoscevo già, ma la tua bontà e generosità le ho scoperte stando al tuo fianco in questa che rimarrà una delle esperienze più importanti della mia vita. Poterti chiamare amico è un privilegio, sarò sempre al tuo fianco. E porterò sempre con me il sasso che mi hai regalato il 24 Febbraio. Ora per me tu sei un uomo importante come lo è stato Pippo Baudo. Ti voglio bene, Laura”. Queste le parole di Laura Pausini, in un post condiviso su Instagram, attraverso cui ringrazia Carlo Conti per averla scelta come co-conduttrice fissa al Festival di Sanremo, che si è concluso lo scorso sabato con la vittoria di Sal Da Vinci. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele...

BTP Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50%,...

Scioperi marzo 2026, treni e aerei: quando si...

Ucraina, Zelensky: “Russia sta preparando nuovi attacchi contro...

Iran, si muove l’Europa. Francia, Germania e Gb...

Iran, chi guida il Paese dopo l’uccisione di...

Roma, auto non si ferma a controllo polizia...

Iran, Putin ‘perde’ anche Khamenei dopo Assad e...

Iran, Trump: “Operazione durerà 4 settimane, Teheran vuole...

Dieta per cuore e cervello, 5 cibi molto...