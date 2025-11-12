News

Sanremo Giovani, ecco i primi finalisti: Antonia, La Messa e CmqMartina

Antonia, La Messa e CmqMartina sono i primi semifinalisti di ‘Sanremo Giovani’. Durante la prima puntata del Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2026, condotto da Gianluca Gazzoli e andato in onda ieri, martedì 11 novembre, su Rai2 e Rai Radio2 dalla Sala A di via Asiago, hanno superato il turno Antonia con il brano ‘Luoghi perduti’, La Messa con ‘Maria’ e CmqMartina con ‘Radio Erotika’. 

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. 

Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 2 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 9 dicembre. Alla puntata conclusiva del 14 dicembre su Rai1 accederanno soltanto in 6 per aggiudicarsi i 2 posti in palio per il festival di febbraio. Mentre 2 artisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo nella categoria Nuove Proposte, che conterà appunto 4 concorrenti. 

