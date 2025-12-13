News

Sanremo, Carlo Conti posa la targa per Olly nella ‘Walk of Fame’ del Festival

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Si aggiunge una nuova targa nella ‘Walk of Fame’ del Festival di Sanremo. Alla posa della targa, in via Matteotti, dedicata al brano vincitore del Festival 2025, ‘Balorda Nostalgia’ di Olly, insieme al sindaco di Sanremo Alessandro Mager e dell’assessore al turismo Alessandro Sindoni c’era anche il conduttore e direttore artistico Carlo Conti – immortalati nelle foto postate sul profilo Instagram del Comune ligure – oggi presente alla conferenza stampa di ‘Sarà Sanremo’, in onda domani in prima serata su Rai1.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Valentina Barbieri, il ricovero in ospedale: “Tachicardia e...

Parma-Lazio, Zaccagni e Basic espulsi: cos’è successo al...

Fognini posta il selfie con Delogu e ‘punge’...

Crosetto prova a prendere in braccio Renzi, siparietto...

Verissimo, Ambra Orfei: “Mio marito morto il giorno...

A cena con un’altra donna, moglie lo scopre...

Firenze, trovato cadavere in un baule in casa

Salvini: “Vendita Juve? Elkann ha fatto già danni...

Roma, modellino di auto trasformato in bomba trovato...

Verissimo, Mercedesz Henger: “Ho avuto un’infezione in gravidanza....