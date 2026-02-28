Sanremo 2026, Ditonellapiaga chi è: la vincitrice della serata cover

(Adnkronos) –

Ditonellapiaga torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 per la serata finale di oggi, sabato 28 febbraio, con il brano ‘Che fastidio!’. La cantante è reduce dalla vittoria di ieri nella serata delle cover in duetto con TonyPitony sulle note di ‘The Lady Is a Tramp’, celebre brano di Frank Sinitra.

L’esibizione era una delle più attese della serata e non ha deluso le aspettative. La cantante ha scelto di condividere il palco con il cantante mascherato da Elvis Presley, artista trasversale e provocatorio, regalando all’Ariston un’esibizione fuori dal comune. E non a caso, la preferita della serata.

Questa è la seconda partecipazione della cantante come concorrente in gara. L’artista ha debuttato sul palco dell’Ariston in coppia con Donatella Rettore con il brano ‘Chimica’ nel 2022. Torna in gara nel 2026 con il brano ‘Che fastidio’.

Margherita Carducci, vero nome di Ditonellapiaga, nasce a Roma il 5 febbraio del 1997. I suoi genitori, Claudio e Costanza, sono entrambi insegnanti di basket, uno sport che Carducci ha praticato durante l’infanzia. Ma poi scopre la passione per la musica. Inizia sin da piccola, cantando con gli scout. Frequenta il liceo linguistico a Roma, successivamente si iscrive all’Università triennale Dams di Bologna.

Frequenta un’accademia di recitazione e dopo si dedica completamente alla musica. Inizia la sua carriera musicale nel 2019 con l’incontro dei producer romani BBprod. Il 19 luglio del 2019 esce il suo primo singolo Parli.

Nel 2020, bloccata a casa per il lockdown da Covid, si dedica completamente alla musica, anche in veste di autrice. E ad ottobre ottiene un contratto discografico con l’etichetta Dischi Belli, entrando a far parte del gruppo della BMG Rights Management. A dicembre 2020 esce il suo secondo singolo Morphina, preceduto dalla cover del brano Per un’ora d’amore dei Matia Bazar. Il 14 gennaio 2022 esce il suo primo album: Camouflage.

Nella copertina del disco, viene ritratta accanto a nonna Ludovica, a cui Margherita Carducci è molto legata, in compagnia delle sue più care amiche e la zia. Un’idea nata durante la festa di compleanno della nonna, quando l’ha vista ballare con le amiche. Ditonellapiaga è diventato il suo nome d’arte su suggerimento di un amico, ma è da sempre il suo nickname su Instagram.

Dopo la prima serata del Festival si è consumato un botta e risposta tra Miss Italia e Ditonellapiaga. Il Concorso Miss Italia ha contestato, in una nota, “l’uso indebito della denominazione ‘Miss Italia’ da parte della cantante, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito”. “Il testo della canzone, inoltre, contiene – si legge ancora nella nota – espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al Concorso”.

“Tale condotta risulta gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione ‘Miss Italia’, nonché dell’immagine e della reputazione del Concorso e delle sue partecipanti”, hanno proseguito i rappresentanti del concorso.

“Per tali ragioni, il Concorso Miss Italia ha conferito mandato agli Avvocati Prof. Avv. Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca affinché intraprendano le più opportune azioni giudiziarie volte a inibire l’ulteriore utilizzo della denominazione ‘Miss Italia’ e a ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi”, conclude la nota.

Oggi, in conferenza stampa a Sanremo, Ditonellapiaga replica alla notizia della possibile azione legale: “Nessun insulto, è un testo che parla di me e del rapporto con me stessa, con la perfezione”.

L’artista si è detta sorpresa dalla polemica. “Io non so neanche se loro abbiano sentito il testo, perché la canzone non è uscita”, ha dichiarato. “Mi dispiace che sia arrivata questa notizia, perché speravo in un po’ di autoironia. Se loro lo hanno ritenuto offensivo, evidentemente non hanno la sensibilità per poter capire che parlo di me e non parlo male del concorso”. Sulla questione legale, ha poi aggiunto: “Sono cose legali, non conosco il ‘legalese’, se ne occuperanno le persone preposte”.

Ditonellapiaga ha poi chiarito l’uso della parola “disperate”, al centro delle contestazioni, spiegando che è stata decontestualizzata. “Non ho detto che loro sono disperate. Il testo parla di me, che sto male e vivo male la mia bellezza”, ha precisato. “Mi sembra assurdo parlare di un testo che non è uscito. È facile estrapolare una frase senza il contesto, e un attimo dopo sembra che io dica che Miss Italia è una disperata o una sfigata. Non ho mai detto questo”.

“Ho detto che l’essere in difficoltà con il proprio rapporto con la bellezza può portare a una disperazione. Anzi, il testo parla di nascondere la disperazione con il trucco, e quindi anche una donna bellissima può sentirsi disperata e triste”, ha concluso l’artista, chiudendo l’argomento.

A ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ la cantante ha spiegato che ‘Che fastidio!’: “È nata dopo un momento di crisi profonda in cui non sapevo bene dove stavo andando. È un brano sicuramente nel mio stile: un po’ provocatorio, pungente, ma autoironico perché parlo anche delle mie abitudini”.

Io non so più cos’è normale

O un’allucinazione

Se sono matta io

Non è che voglia litigare

Ho solo qualche osservazione

Un pensiero mio

La moda di Milano (che fastidio!)

Lo snob romano (che fastidio!)

Il sogno americano (che fastidio!)

E il politico italiano (che fastidio!)

La musica tribale (che fastidio!)

I cani alle dogane (che fastidio!)

E il corso di pilates mi deprime, il pranzo salutare (che schifo!)

Stasera vado a una festa la solita farsa e non m’interessa (che fastidio!)

E la vicina molesta bussa alla porta “abbassa quei bassi” (che fastidio!)

E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e (non mi fido!)

Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa (che fastidio!)

Io non so più cos’è normale

O un’allucinazione

Se sono matta io

Non è che voglia litigare

Ma ho come l’impressione

Di non potermi controllare

E allora te lo dico (che fastidio!)

Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)

L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito

Facciamoci una foto (che fastidio!)

Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)

Scambiamoci il numero, ti scriverò

Ma sotto quel sorriso, dico

Che fastidio!

Che fastidio!

Che fastidio!

Che fastidio!

Su le mani solo se sei dell’acquario

Strano ti facevo proprio sagittario

La chiamo dall’India, dall’Albania, Torino

Per un piano tariffario

Nasi alla francese come in fotocopia

Imparare a vivere con un tutorial

Passa a premium, clicca qui, ascolta ora!

Cento cover Bossa Nova

Io non so più cos’è normale

O un’allucinazione

Se sono matta io

Se sono matta io!

E allora te lo dico (che fastidio!)

Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)

L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito

Facciamoci una foto (che fastidio!)

Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)

Scambiamoci il numero, ti scriverò

Ma sotto quel sorriso, dico

Che fastidio!

Che fastidio!

Che fastidio!

Che fastidio!

Facciamoci una foto (che fastidio!)

Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)

Scambiamoci il numero, ti scriverò

Ma sotto quel sorriso, dico

Io non so più cos’è normale

O un’allucinazione

Se sono matta io

Se sono matta io

Se sono matta io

Se sono matta io

Se sono matta io

Se sono matta!

Nonostante i corsi di meditazione

Di respirazione

Non posso sopportare

Gli arrivisti e i “giornalisti perbenisti” (che fastidio!)

E poi i tronisti presentati come artisti (che fastidio!)

Oppure l’inno nazionale al piano bar

Gli F24, lo spam

Che fastidio! Che fastidio!

Che fastidio!

Io non so più cos’è normale

Ma sono matta io

Ma sono matta io

