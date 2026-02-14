Sabotaggi su linee dell’Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminali”

(Adnkronos) – Da questa mattina la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere Fs.

Nel dettaglio, sulla linea Av Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi. Mentre, sulla linea Av Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. È in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea Av Roma-Firenze.

Sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria per accertare quanto accaduto. Al termine dei rilievi, sarà possibile effettuare l’intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino completo dell’infrastruttura.

Intanto da Trenitalia arrivano gli aggiornamenti in tempo reale sui ritardi e le deviazioni dei treni dopo i rallentamenti. Tutte le info sono disponibili a questo link.

Matteo Salvini ha definito i sabotaggi sull’Alta velocità “odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia”. Poi il ministro dei trasporti ha fatto sapere che “è stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone”.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)