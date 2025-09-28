News

Ryder Cup, il pubblico insulta McIlroy, lui risponde: “Stai zitto”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Rory McIlroy contro il pubblico americano alla Ryder Cup 2025. il golfista nordirlandese, stella del Team Europe che sta sfidando quello Usa nella più attesa e sentita manifestazione di golf al mondo, che si gioca ogni due anni, è stato protagonista di un botta e risposta piuttosto acceso durante la seconda giornata del torneo, di scena al Bethpage Black Course di New York. Il Team Europe sta fin qui dominando la sfida con quello Usa, tanto che alla vigilia della terza e ultima giornata di Ryder Cup ai golfisti del continente bastano appena due punti e mezzo per confermare il titolo vinto nel 2023 a Roma. Risultato piuttosto deludente per gli statunitensi, che speravano nel riscatto, e anche per gli spettatori 'di casa', protagonisti di un tifo incessante ma anche di insulti continui agli avversari. Tra i più bersagliati, ovviamente, c'è anche Rory McIlroy, che però, questa volta, ha risposto per le rime. All'ennesimo insulto gridato dal pubblico, proprio quando si preparava a colpire la pallina, il nordirlandese si è girato e ha urlato un colorito: "Stai zitto", prendendosi, per tutta risposta, i fischi dei tifosi americani.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, nuovi raid russi nella notte: massiccio attacco...

Milan-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Domenica In, anticipazioni e ospiti oggi 28 settembre

Amici, al via oggi la nuova edizione: ospiti,...

Pisa-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

È morto Furio Focolari, il giornalista sportivo aveva...

Verissimo, domenica 28 settembre: ospiti e anticipazioni

Mondiali ciclismo 2025, oggi in Ruanda: orario, percorso...

Patente: come si accumulano, come si perdono e...

MotoGp, ordine d’arrivo del Gp Giappone e classifica...