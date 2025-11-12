Russi in moto tra la nebbia: in un video virale l’assalto a Pokrovsk mentre la città resiste

(Adnkronos) – E’ diventato virale il video che mostra i militari russi in moto o a bordo di auto civili, nella nebbia fitta, mentre avanzano verso Pokrovsk, città strategica dell’Ucraina. Lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato su ‘X’ che la situazione a Pokrovsk era ”difficile, anche per via delle condizioni meteorologiche”. Il video rilanciato dalla Bbc ne è infatti una prova, con l’emittente che ha verificato che il luogo in cui è stato girato il filmato è proprio la periferia meridionale di Pokrovsk, sull’autostrada che la collega a Selidove.

Un pilota di droni dell’unità ucraina ‘Shershni Dovbusha’, nome in codice ‘Goose’, ha confermato alla Bbc le difficoltà che l’esercito di Kiev sta incontrando nel respingere l’attacco russo. Per diversi giorni la nebbia, infatti, sembra essere diventata una preziosa alleata per Mosca, impedendo all’esercito di Kiev di avere la visibilità necessaria per contrattaccare durante le ricognizioni aeree.

Proprio grazie alla nebbia, ha detto alla Bbc il pilota ucraino, i russi hanno “osato” lanciare attacchi utilizzando una colonna di veicoli, che ”in condizioni normali sarebbero stati annientati immediatamente dai droni ucraini”. La sua unità, ha proseguito il pilota, è riuscita a individuare ed eliminare piccoli gruppi russi che cercavano di avanzare a piedi e in moto, ma data la fitta nebbia non è chiaro il risultato del contrattacco.

Gran parte della città di Pokrovsk si trova ora in una zona grigia che nessuna delle due parti controlla completamente, ha affermato ‘Goose’ alla bbc. “Potremmo mantenere le nostre posizioni in un edificio, ma il nemico potrebbe essere in quello accanto. Stanno cercando di insinuarsi alle nostre spalle”, ha sostenuto. Mosca sta cercando di accerchiare Pokrovsk e la vicina Myrnohrad, spiega la Bbc, sottolineando che i russi intendono bloccare le vie logistiche di supporto alle truppe ucraine. Il pilota ‘Goose’ ha spiegato alla Bbc che i russi non solo stanno attaccando le vie di rifornimento utilizzando droni e artiglieria a distanza, ma anche inviando soldati a terra.

La tattica russa dell’infiltrazione si è rivelata piuttosto efficace, ha notato l’analista militare ucraino Kostyantyn Mashovets citato dalla Bbc. In particolare, spiega, le forze armate russe hanno preso di mira in modo specifico i piloti ucraini di droni e questo ha ridotto le capacità dell’esercito di Kiev di rilevare i movimenti di gruppi russi più piccoli. In un ambiente urbano, aggiunge l’anlista alla Bbc, i soldati russi a volte si infiltrano travestendosi da gente del posto o da militari ucraini. Il loro obiettivo principale, afferma Mashovets, è prima creare scompiglio tra gli ucraini impegnati nella difesa, poi sferrare un’offensiva militare più ampia.

