News

Rossella Erra, 17 chili persi: “Natale sofferente, ma non voglio buttare tutti i sacrifici”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Rossella Erra ha perso circa 17 chili e non ha interrotto la dieta nemmeno durante le festività natalizie. Ospite oggi a La volta buona, l’opinionista ha raccontato di aver mantenuto una certa disciplina anche nei giorni passati in famiglia, dove il cibo era in abbondanza.  

“In queste tre settimane ho cercato di limitarmi, ho deciso di mangiare solo il 24 sera perché era a base di pesce”, ha raccontato Erra. Il giorno di Natale, invece Erra ha preferito “sacrificarsi”: “Ho mangiato il pollo con le melanzane”, ha detto Erra con voce piena di sconforto, ricordando che nella sua famiglia il 25 è sinonimo di lasagne.  

“Con l’odore mi sazio”, ha sottolineato. Con grande determinazione, Erra ha aggiunto: “Non voglio buttare nella spazzatura i sacrifici di un anno e due mesi, li devo continuare. È una questione di salute, non è semplice. Ho visto passare panettoni e pandori, ma ho resistito. Ho retto”. È stato un bel Natale, dunque ma non senza rinunce: “Dal punto di vista del cibo mai una gioia insomma”.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

È giallo sul ritorno del ‘Grande Fratello’ ma...

Coppa Italia 2026, il calendario dei quarti di...

Jackson Browne, il figlio Ethan è morto per...

Treviso, a 10 mesi mangia hashish e viene...

Roma, è fatta per l’arrivo di Malen dall’Aston...

Omicidio barman, arrestato 38enne: sarebbe il complice del...

Andreina Contessa alla guida di 7 musei di...

Tumori, Re-start Cancer Care: “-18% di stress negativo...

Denunciò botte e sequestro in cella: “Ora vivo...

Aggressione rider a Roma, fermo convalidato ma tunisini...