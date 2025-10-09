News

Roma, scontro tra auto e bici su via Salaria: morto 61enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Incidente mortale mercoledì sera a Roma in via Salaria dove un'auto e una bici si sono scontrate nel tratto fuori il Grande raccordo anulare, altezza km 17.600, in direzione Monterotondo. A bordo della bici un uomo italiano di 61 anni, morto seguito all’impatto. La conducente dell’auto, cittadina italiana di 56 anni, si è fermata a prestare soccorso. Indagini in corso da parte da parte della Polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Damiano David: “I Maneskin? Non c’entrano, dentro di...

Alessio Micheli presidente della European Neural Network Society

X Factor, oggi i Bootcamp parte 2: si...

Imprese, Romano (Nm): “C’è l’esigenza di formare competenze...

Accordo per Gaza, Mentana: “Innegabile successo di Trump”

Accordo per Gaza, Meloni: “Italia pronta a contribuire...

L’ottobrata sull’Italia sta per finire, ecco l’ultimo weekend...

In Cina primo trapianto al mondo di fegato...

Antitrust, pratica commerciale scorretta: multa da 5 milioni...

Trump e la telefonata con Netanyahu: “Bibi mi...